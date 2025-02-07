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Malatya'da Deprem Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı

Malatya'da Deprem Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı
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Malatya Park AVM'de açılan sergi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde, felaketin izlerini ve yaşanan acıyı gözler önüne seriyor. Sergi, 9 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde deprem temalı fotoğraf sergisi açıldı. Malatya Park AVM'de ziyarete açılan sergi, felaketin izlerini ve yaşanan acıyı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde deprem temalı fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen büyük depremin Malatya'daki etkilerini gözler önüne seren fotoğraflar yer alıyor. Yıkımın yaşandığı bölgelerde çekilen kareler, felaketin bıraktığı izleri ve yaşanan büyük acıyı bir kez daha hatırlatıyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, 9 Şubat'a kadar alışveriş merkezinin fuaye alanında ziyaret edilebilecek. Sergiyi gezenler, o acı dolu günü bir kez daha anarken, depremin yıkıcı etkilerine dair farkındalık da oluşturulması hedefleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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