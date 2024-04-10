Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Malatya'da Bayram Coşkusu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem bölgesi Malatya'da Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor. Vatandaşlar bayram namazını eda etmek için camilere koştu.

Malatya'da binlerce vatandaş sabah erken saatlerden itibaren Bayram Namazı için camilere akın etti. Kentte saat 06.26'da kılınan bayram namazında merkezi konumdaki camilerin hemen hemen tamamı dolup taştı. Kılınan bayram namazının ardından cemaat sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı. Bazı camilerde çocuklara şeker ve lokum dağıtıldı.

Camiler dolup taşarken bayram hutbesinde ise Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi. Bayramların öneminden bahsedilen hutbe sonunda ise tüm camilerde Filistin'de zulüm altında olan Müslümanlar için hep birlikte dualar edildi.

Vali Ersin Yazıcı başta olmak üzere tüm kent protokolünün de bayram namazını kıldığı Kernek Karagözlüler Camiinde namaz sonrası cami cemaati protokol ile bayramlaştı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bayram Namazı Malatya Deprem Gazze Cami Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

10 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 10 Nisan Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Nisan günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları… Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta 2024? Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İzmir bayram namazı saat kaçta 2024? İzmir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Ankara bayram namazı saat kaçta 2024? Ankara bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title