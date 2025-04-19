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Malatya'da Baraka Yangını Kontrol Altına Alındı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da baraka yangını

MALATYA - Malatya'da çıkan baraka yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Battalgazi ilçesi Merkez Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karlı Sokak içerisinde bulunan bir barakada henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Yerel
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