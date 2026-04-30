Malatya'da AVM'deki görüntüler tepki çekti

Malatya'da bir alışveriş merkezinde müşteriler için ayrılan oturma alanlarında bazı gençlerin koltuklara uzanması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Malatya, kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde çekilen görüntüler tartışmaya neden oldu. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir alışveriş merkezinde müşterilerin dinlenmesi amacıyla yerleştirilen koltuklara bazı gençler uzanarak uzun süre yer işgal etti. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, oturacak yer bulamadıklarını belirterek ayakta beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Vatandaşlar, ortak kullanım alanlarının amacına uygun kullanılması gerektiğini belirterek yetkililerin konuya müdahale etmesini istedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı