Malatya'da Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan çok sayıda "acemi kasap" hastanelik oldu.

Her yıl Kurban Bayramı'nda yaşanan "acemi kasap" yaralanmaları bu yıl da görüldü. Kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu. Bayram namazının ardından kent genelinde belirlenen kesim alanlarında kurbanlıklar kesilmeye başlanırken, hayvanlarını kendi imkanlarıyla kesmeye çalışan bazı vatandaşlar dikkatsizlik sonucu yaralandı.

Bıçakla el, kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımıyla hastanelere götürüldü. Özellikle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde yoğunluk yaşanırken, yaralıların büyük bölümü ayakta tedavi edildi.

Yetkililer kurban kesimi sırasında vatandaşların dikkatli olmaları ve uzman kişilerden destek almaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: ANKA