Kayseri'de deprem anı kamerada

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve Kayseri'de de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Kayseri'de de hissedildi. Özellikle binaların yüksek katlarında hissedilen depremde vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Bir süre dışarıda kalan vatandaşlar, daha sonra ev ve iş yerlerine girdi. Yaşanan deprem anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı