Malatya'da 2024 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya gelen Sıla ve Vedat Gökçe çiftinin kız çocuğu oldu. 2 kilo 950 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe henüz isim verilmezken, ilk bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan anne Sıla Gökçe, bebeğin kendileri için bir hediye olduğunu söyledi. Baba Vedat Gökçe ise duygularını tarif edemeyeceğini kaydederek, yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Kadın Doğum Uzmanı Şeyma Çolak Yüksek, ismi henüz konulmayan bebekle yeni yılı karşılamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. - MALATYA