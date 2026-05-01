Malatya'da 1 Mayıs Yürüyüşü Başladı: "Emek ve Dayanışma Günü" Kapsamında Kortej Miting Alanına İlerliyor
Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA
(MALATYA) - Malatya'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İsmet Paşa Caddesi Paşaköşkü su deposu önünde toplanan gruplar yürüyüşe geçti.
1 Mayıs kutlamaları kapsamında bir araya gelen sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan gruplar, belirlenen toplanma noktasında buluşarak kortej oluşturdu.
"Miting alanına yürüyüş sürüyor"
Yürüyüşe geçen kortej, sloganlar ve marşlar eşliğinde 1 Mayıs miting alanına doğru ilerliyor. Güvenlik önlemleri altında devam eden yürüyüşün miting alanında yapılacak açıklamalarla sona ermesi bekleniyor.