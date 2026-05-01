Malatya'da 1 Mayıs kutlandı

Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlandı. Program kapsamında yürüyüş ve miting gerçekleştirilirken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

İsmet Paşa Caddesi Paşaköşkü Mahallesi su deposu önünde toplanan grup, pankart ve afişler eşliğinde sloganlar atarak Emeksiz Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, güvenlik noktalarında yapılan kontrollerin ardından alana giriş yaptı.

Kutlama komitesi tarafından organize edilen programda yapılan konuşmaların ardından katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı