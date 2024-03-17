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Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yeni Yönetim Kurulu Göreve Başladı

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Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi'nin yeni yönetim kurulu üyeleri, göreve başladı. Yönetim kurulu üyeleri, Atatürk Onur Anıtı'na çelenk koyarak yeni döneme 'merhaba' dedi ve Samsun Valisi'ni ziyaret etti. Ziyarette, yeni dönem çalışma programı ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, yeni yönetim kurulu üyeleri yeni döneme başladı.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi'nin şubat ayında gerçekleştirilen seçimli genel kurulu sonrası göreve getirilen yeni yönetim kurulu üyeleri, Atatürk Onur Anıtı'na çelenk koyup saygı duruşunda bulunarak yeni döneme 'merhaba' dedi. Yönetim kurulu üyeleri ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ziyarette MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, Vali Orhan Tavlı'ya MMO Samsun Şube'nin 2024- 2025 dönemi şube çalışma programı ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gürkan, "Gerçekleştirilen olağan genel kurulu ve seçimleri sonrası oluşan yeni yönetimimiz birlikte düşünüp birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek süreci birlikte kontrol eden yaklaşımla, demokratik katılımcı yönetim anlayışı ile üyelerine, Samsun'a ve ülkeye hizmet etmeye devam edecektir" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Orhan Tavlı, yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması dileklerinde bulunarak başarılar diledi.

Ziyarette MMO Samsun Şube Başkan Vekili Hasan Bozal, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yaşar Baş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Ünsal Kıran ve Ömer Yardımcı, Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Sıla Ergüven ve MMO Samsun Şube Müdürü Kadir Serkan Atılgan da yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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