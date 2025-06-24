Mahsur Kalan Yavru Kediyi İtfaiye Ekipleri Hayata Döndürdü

Mahsur Kalan Yavru Kediyi İtfaiye Ekipleri Hayata Döndürdü
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteynerin altında sıkışan ve kalbi duran yavru kedi, itfaiye ekiplerinin kalp masajıyla kurtarıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, kedi yavrusunu kurtarıp hemen müdahale etti.

Hatay'da konteynerin altında sıkışarak mahsur kalan ve kalbi duran yavru kedi, itfaiye ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürüldü.

İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan Atakaş Konteyner Kenti'nde bir konteynerin alt kısmından miyavlama sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, konteynerin kapısına sıkışan kedi yavrusunu kurtardı. Sağlık kontrolleri esnasında kalbinin durduğu fark edilen yavru kediye itfaiye ekipleri kalp masajı yaptı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen kedi, kliniğe götürülerek tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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