Mahmutlar Kültür Merkezi'nde çalışmalar gece gündüz sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mahmutlar Kültür Merkezi'nde çalışmalar gece gündüz sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Mahmutlar Kültür Merkezi'nde çalışmalar gece gündüz sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden Mahmutlar Kültür Merkezi'nde sıcak hava nedeniyle bohçalama izolasyon çalışmaları gece saatlerinde yapılıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden Mahmutlar Kültür Merkezi'nde sıcak hava nedeniyle bohçalama izolasyon çalışmaları gece saatlerinde yapılıyor.

Alanya Belediyesi'nin Mahmutlar Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları sürüyor. Bölgenin büyük bir ihtiyacı olan kültür merkezinin kısa sürede bitirilmesi için ekiplerine talimat veren Başkan Yücel, çalışmaları da bizzat kendisi takip ediyor. Başkan Yücel, gece saatlerinde de inşaat alanında çalışmaları takip etti ve incelemelerde bulundu.

Gündüz sıcak hava nedeniyle yapılamayan ve gece boyunca sürdürülen bohçalama izolasyon çalışmalarını inceleyen Başkan Yücel, kısa süre içerisinde merkezin bitirilmesi için gece gündüz çalışacaklarını vurguladı. Başkan Yücel, "Mahmutlar Mahallemize söz verdiğimiz kültür merkezi için gece gündüz demeden dört koldan çalışıyoruz. Bohçalama izolasyon çalışmalarımız gündüz yapılamadığı için arkadaşlarımızın da fedakarlıkları ile çalışmalarımız geceleri sürüyor. Kısa süre içerisinde inşaatı tamamlayarak bölge halkımızın kullanımına açmak hedefindeyiz" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alanya Belediyesi Mahmutlar Antalya Alanya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title