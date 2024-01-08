Mahalleye gelen kurdu sokak köpekleri böyle kovaladı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde aç kalıp mahalleye inen kurdu sokak köpekleri kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mahalleye gelen kurdu sokak köpekleri böyle kovaladı
ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde aç kalıp mahalleye inen kurdu sokak köpekleri kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçede aç kalıp akşam saatlerinde Sarıtepe Mezarlığı'ndan şehre inen kurdu, Turan Mahallesi'ndeki sokak köpekleri kovaladı.
O anlar bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.