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Mahalleye gelen kurdu sokak köpekleri böyle kovaladı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde aç kalıp mahalleye inen kurdu sokak köpekleri kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalleye gelen kurdu sokak köpekleri böyle kovaladı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde aç kalıp mahalleye inen kurdu sokak köpekleri kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçede aç kalıp akşam saatlerinde Sarıtepe Mezarlığı'ndan şehre inen kurdu, Turan Mahallesi'ndeki sokak köpekleri kovaladı.

O anlar bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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