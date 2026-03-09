Haberler

Mahalleli kendi imkanlarıyla bin kişiye iftar verdi

Mahalleli kendi imkanlarıyla bin kişiye iftar verdi
Güncelleme:
Eskişehir'in Esentepe Mahallesi'ndeki vatandaşların kendi imkanlarıyla düzenlediği iftar programı, yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir'in Esentepe Mahallesi'ndeki vatandaşların kendi imkanlarıyla düzenlediği iftar programı, yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mahallede geleneksel hale gelen iftar programının bu sene ikincisi düzenlendi. Bir araya gelen mahalleli, kendi imkanları ile bin kişilik iftar verdi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açan yüzlerce vatandaş, Ramazan ayı vesilesiyle iftar sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
