Mahalle Muhtarından Sokak Hayvanlarına Destek

Mahalle Muhtarından Sokak Hayvanlarına Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da bir mahalle muhtarı, yaz sıcaklarında sokak hayvanlarının susuz kalmaması için mahallede 25 su kabı bıraktı. Bu örnek davranışıyla hayvanların yaşam koşullarına dikkat çekti.

Afyonkarahisar'da bir mahalle muhtarı sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarını düşünerek mahallenin çeşitli noktalarına su kabı bıraktı.

Ethem Kelekçi Mahallesi Muhtarı Ramazan Güçlü, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Mahallenin çeşitli noktalarına 25 adet su kabı bıraktı. Muhtar bu davranışıyla kedi, köpek ve kuşların susuz kalmaması için örnek bir çalışma başlattı.

Muhtar Güçlü gerçekleştirdiği etkinlikle ilgili "Sadece insanlar değil, sokaktaki canlarımız da bu sıcaklarda suya muhtaç. Herkes evinin önüne bir kap su koyarsa, birlikte daha yaşanabilir bir çevre oluşturabiliriz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'Ben keşfettim, Icardi patlattı' sözlerine Simge Sağın'dan tepki

"Ben keşfettim, Icardi patlattı" sözleri Sağın'ın sabrını taşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular

Stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele başlattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.