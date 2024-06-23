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Magandalar çocuk parkında havaya ateş açtı, saçmalar bir evin camına isabet etti

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Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çocuk parkı içerisinde havaya ateş açıldı. Silahtan çıkan saçmalar bir evin camına isabet etti. Polis ekipleri olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Magandalar çocuk parkında havaya ateş açtı, saçmalar bir evin camına isabet etti

ÇORUM - Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çocuk parkı içerisinde havaya ateş açıldı. Silahtan çıkan saçmalar bir evin camına isabet etti.

Olay, Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parka gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce havaya pompalı tüfekle ateş açıldı. Silah sesleri olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Öte yandan tüfekten çıkan saçmalar park içerisinde bulunan bir direğe ve sokak üzerinde bulunan bir binanın 4. katındaki dairenin camına isabet etti.

Polis ekipleri olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çorum Çocuk Güvenlik Suç 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

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