MAG AME Datça Ekiplerinden Marmara Depremi Anma Etkinliği

MAG AME Datça Ekiplerinden Marmara Depremi Anma Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AME), 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde düzenlediği etkinlikte, depremin getirdiği felaketi anarak afet bilincini artırmaya yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Muğla Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AME) Datça ekipleri, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, 25 yıl önce yaşanan felakette hayatını kaybeden vatandaşlar anılırken, afet bilincinin artırılması amacıyla vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı. Açılan stantta deprem ve diğer afetler karşısında doğru davranış biçimleri anlatıldı, broşürler dağıtılarak afet öncesi ve sonrası alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi. MAG AME Datça ekibi, toplumda afet bilincini yaygınlaştırmayı ve afet durumlarında vatandaşların bilinçli hareket etmesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı

Görüntü gündem oldu, bakanlık o isim için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bomba orta saha hamlesi

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.