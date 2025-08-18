MAG AME Datça Ekiplerinden Marmara Depremi Anma Etkinliği

Muğla Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AME) Datça ekipleri, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, 25 yıl önce yaşanan felakette hayatını kaybeden vatandaşlar anılırken, afet bilincinin artırılması amacıyla vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı. Açılan stantta deprem ve diğer afetler karşısında doğru davranış biçimleri anlatıldı, broşürler dağıtılarak afet öncesi ve sonrası alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi. MAG AME Datça ekibi, toplumda afet bilincini yaygınlaştırmayı ve afet durumlarında vatandaşların bilinçli hareket etmesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. - MUĞLA