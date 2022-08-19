Madenciler, Genel Başkan Yeşil'i ziyaret etti Yerel Haberler Maden işçilerinin Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) gerçekleştirdikleri ziyaretler çığ gibi büyüyor. Maden işçilerinin Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) gerçekleştirdikleri ziyaretler çığ gibi büyüyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi'nde çalışan madenciler, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i 19 Ağustos 2022 tarihinde makamında ziyaret ederek, güncel konularla ilgili görüş alışverişinde bulundular. Madencilerin ziyaretinde GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ile Şube Teşkilat Sekreteri Tevfik İncebacak da hazır bulundu. Çeşitli konularda madencilere bilgi veren GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Bizler dünyanın en zor işini yapan madenciler olarak sahip olduğumuz birlik ve beraberlik kültürünü daima canlı tutmak durumundayız. Dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik Maden Yerel Haberler

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