Üye Girişi
Haberi Paylaş

Madenciler, Genel Başkan Yeşil'i ziyaret etti

Madenciler, Genel Başkan Yeşil'i ziyaret etti

Yerel Haberler

Maden işçilerinin Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) gerçekleştirdikleri ziyaretler çığ gibi büyüyor.

Maden işçilerinin Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) gerçekleştirdikleri ziyaretler çığ gibi büyüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi'nde çalışan madenciler, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i 19 Ağustos 2022 tarihinde makamında ziyaret ederek, güncel konularla ilgili görüş alışverişinde bulundular.

Madencilerin ziyaretinde GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ile Şube Teşkilat Sekreteri Tevfik İncebacak da hazır bulundu.

Çeşitli konularda madencilere bilgi veren GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Bizler dünyanın en zor işini yapan madenciler olarak sahip olduğumuz birlik ve beraberlik kültürünü daima canlı tutmak durumundayız. Dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik Maden Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title