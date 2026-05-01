Madenci kıyafetli bebek Zonguldak'taki 1 Mayıs yürüyüşünün simgesi oldu

Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bir araya gelen maden işçileri ve sivil toplum kuruluşları, yağmura rağmen Madenci Anıtı'na yürüdü. Yürüyüşe madenci babasının giydirdiği madenci kıyafetiyle Asilhan bebek damga vurdu, kutlamalara katılan madenciler de zorlu şartlarını anlattı.

Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte; sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler Madenci Anıtı'na kadar yürüdü. İstasyon Caddesi'nde bir araya gelen gruplar, yağışlı havaya rağmen yürüyüşlerini sürdürdü. Emniyet birimlerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı etkinlikte, maden işçileri de kortejdeki yerini aldı.

"Belki onun da bahtında TTK'da çalışmak olur"

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde görev yapan Yakupcan Aydın, kutlamalara TTK arması bulunan madenci kıyafeti giydirdiği bebeği Asilhan Aydın ile katılarak dikkat çekti. İşçilerin bayramını tebrik eden Aydın duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Öncelikle tüm işçilerin bayramını kutluyorum tebrik ediyorum. Çok farklı bir şey. Ben maden işçisiyim TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde çalışıyorum. Zonguldaklıyız, belki onun da bahtında TTK'da çalışmak olur. Hayırlısı olsun. Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun."

İşçiler çalışma şartlarını anlattı

Maden işçilerinden Sefa Yamaç, yer altındaki zorlu mesaisinden bahsederek, "Zor şartlar altında çalışıyoruz. Yer üstü soğuk yer altı sıcaktır. Tozun, toprağın içinde çalışıyoruz" dedi. Meslekte 26 yılı geride bırakan Tezcan Öztürk ise yer altındaki dayanışmaya vurgu yaparak şunları söyledi: "Yer üstü ayrı bir dünya yer altı bir dünya. Zor şartlarda çalışıyoruz. Bizim kazancımız yer altı. Yer üstü kazancımız yok. Herkes aşağıda birbirinden sorumlu. Canla başla beraber çalışıyoruz. 1 Mayıs herkesin bayramını kutluyorum. Herkesin hakkını alıp özgürce kutlayabileceği gün diliyorum."

Kutlama programı, Madenci Anıtı alanında yapılan konuşmalarla devam etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı