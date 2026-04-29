İletişim Başkanlığı, sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan 'Doruk Madencilik şirketine Çankırı'da yeni maden ruhsatı verildiği' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan 'son günlerde gündemde yer edinen bir maden şirketinin sahibine Çankırı'da yeni maden ruhsatı verildiği' yönündeki paylaşımlar asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir. İddia edildiği gibi yeni bir ruhsat verilmemiştir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 28 Nisan tarihinde ilan edilen listede bulunan talep, yürürlüğü devam eden mevcut bir işletme ruhsatının 'süre uzatımı' başvurusuyla ilgili olup, bu süre uzatım talebine dair de verilmiş nihai bir karar bulunmamaktadır. Hukuki süreç MAPEG nezdinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı