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Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklandı

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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklandı

ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İliç'te meydana gelen olaya ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Maden İliç Güvenlik Suç Hukuk Yerel Güncel Haberler

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