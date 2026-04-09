Macron'dan İsrail'in Lübnan saldırılarına kınama: "Lübnan ateşkese dahil edilmeli"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Lübnan'a yönelik sivil kayıplara neden olan saldırılarını kınadı ve Lübnan'la tam dayanışma içinde olduklarını belirtti. Macron, Lübnan'ın ateşkes kapsamına dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile telefonda görüştüğünü belirterek, "İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açan ayrım gözetmeyen saldırılar karşısında Fransa'nın Lübnan'la tam dayanışma içinde olduğunu ifade ettim. Bu saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Lübnan, varılan ateşkesin kapsamına tam olarak dahil edilmelidir" açıklamasında bulundu.

"Lübnan'a yönelik saldırılar ateşkese yönelik tehdit"

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yeni varılan ateşkesin sürdürülebilirliğine yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Macron, "Lübnan, varılan ateşkesin kapsamına tam olarak dahil edilmelidir" çağrısında bulundu. Macron, görüşmede Lübnan'ın toprak bütünlüğünün korunması, Lübnan makamlarının ülkenin egemenliğini koruma çabaları ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik desteklerini yinelediğini aktardı. - PARİS

