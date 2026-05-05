Maarifin kalbinde marifetli gençlik

"Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında Erzurum'da adeta emek, üretim ve sorumluluk seferberliği yaşanıyor.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Her alanda sahada olan gençlerimiz; sadece öğrenen değil, aynı zamanda üreten, geliştiren ve topluma katkı sunan bireyler olarak öne çıkıyor. Meslek liselerimiz; becerinin, emeğin ve geleceğin adresi olmaya devam ediyor. Gençlerimizin ortaya koyduğu bu azim ve marifet, yarınlarımız için en güçlü teminattır" denildi.

Mayıs ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla Erzurum genelinde birbirinden değerli etkinliklere imza atıldı. Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, daha sonra şöyle denildi "Meslek liselerimizin üretken, becerikli ve çözüm odaklı gençleri; hayvan yetiştiriciliğinden kuluçkadaki yumurtaların takibine, meyve ağacı dikimi ve bakımından okullarımızın fiziki iyileştirmelerine, pencere korkuluklarının bakımından çevre düzenlemelerine, enerji tasarrufu çalışmalarından sağlık taramalarına, adalet alanı öğrencilerimizin farkındalık kazanması için adliye ziyaretlerine kadar birçok alanda aktif rol alıyor. Her biri emeğiyle, bilgisiyle ve ortaya koyduğu değerle geleceğe yön veren gençlerimiz; mesleki eğitimin ne denli güçlü ve hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor. Üreten, geliştiren ve topluma katkı sunan marifetli gençlerimizle gurur duyuyoruz" - ERZURUM

