Haberler

Lüleburgaz'da Çiftçilere Hayvan Hastalıkları Eğitimi

Lüleburgaz'da Çiftçilere Hayvan Hastalıkları Eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, tarım ekipleri köylerdeki üreticilere hayvan hastalıkları ve salgın tedbirleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı köylerdeki üreticiler, hayvan hastalıkları ve salgın tedbirleri konusunda bilgilendirildi.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, ilçeye bağlı köylerdeki çiftçiye yönelik olarak, hayvan hastalıklar ve hastalıklara karşı alınabilecek önlemler hakkında eğitim çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, muhtemel salgın hastalıklar konusunda alınacak tedbirler, mücadele ve alınan önlemler hakkında hayvan sahiplerine aydınlatıcı bilgiler verdi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü yapılan açıklamada, "Alınan tedbirler ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam edecektir. Konu ile ilgili her türlü sorun ve talepler il ve ilçe müdürlüklerimizden alınabilecektir" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! İşte o anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları belli oldu! İşte favori
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler, zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi

Denetlenen fırında mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.