Lüleburgaz'da Çiftçilere Hayvan Hastalıkları Eğitimi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı köylerdeki üreticiler, hayvan hastalıkları ve salgın tedbirleri konusunda bilgilendirildi.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, ilçeye bağlı köylerdeki çiftçiye yönelik olarak, hayvan hastalıklar ve hastalıklara karşı alınabilecek önlemler hakkında eğitim çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, muhtemel salgın hastalıklar konusunda alınacak tedbirler, mücadele ve alınan önlemler hakkında hayvan sahiplerine aydınlatıcı bilgiler verdi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü yapılan açıklamada, "Alınan tedbirler ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam edecektir. Konu ile ilgili her türlü sorun ve talepler il ve ilçe müdürlüklerimizden alınabilecektir" denildi. - KIRKLARELİ