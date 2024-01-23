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Lüleburgaz Belediyesi Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Başlıyor

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Lüleburgaz Belediyesi'nin yarıyıl tatili etkinlikleri, 1-4 Şubat arasında Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında çok sayıda eğlenceli atölye, kukla gösterisi ve film gösterimi yapılacak.

Lüleburgaz Belediyesi'nin yarıyıl tatili etkinlikleri, 1-4 Şubat arasında Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında çok sayıda eğlenceli atölye, kukla gösterisi ve film gösterimi yapılacak.

Lüleburgaz Belediyesi'nin yarıyıl tatili etkinlikleri, 1 Şubat'ta başlayacak.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde (LYSA) gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar çok sayıda atölyeye katılıp hem becerilerini geliştirecek hem de eğlenceli zaman geçirecek.

4 gün boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında kukla gösterisi, film gösterimi ve imza günü de düzenlenecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

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