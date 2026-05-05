Lösemiyi yenen Alparslan için gökyüzüne balon bıraktılar

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, lösemiyle mücadele eden ve sağlığına kavuşan 4 yaşındaki Alparslan Hüroğlu için düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bir araya geldi. Motosiklet gruplarının öncülüğünde yapılan organizasyonda gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde uzun süredir lösemiyle mücadele eden 4 yaşındaki Alparslan Hüroğlu, sağlığına kavuştu. Sevindirici haberin ardından Orhangazi'de anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Orhangazi Motosiklet Kulübü (OMK) ve Bursa ORGEM Motosiklet Kulübü öncülüğünde düzenlenen organizasyonda çok sayıda vatandaş Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde balonlarla toplanan katılımcılar, minik Alparslan'ın sağlığına kavuşmasını kutlamak amacıyla gökyüzüne balon bıraktı.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte "Umut paylaştıkça çoğalır" mesajı verilirken, vatandaşlar Alparslan'ın mücadelesinin herkese ilham olduğunu ifade etti. Motosiklet grupları ise bu anlamlı günde küçük Alparslan'ın yanında olduklarını belirterek, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
