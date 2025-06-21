Lösemili Çocuklar İçin Moral Etkinliği Düzenlendi

Lösemili Çocuklar İçin Moral Etkinliği Düzenlendi
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Aydın'da lösemi tedavisi gören çocuklar için gönüllülük esasına dayalı bir moral etkinliği düzenlendi. Etkinlikte yüz boyama, sosis balon yapımı ve balon şovları gibi aktivitelerle çocuklar doyasıya eğlendi.

Aydın'da lösemili çocuklar için gönüllülük esasıyla düzenlenen moral etkinliğinde bir araya gelen minikler doyasıya eğlendi.

Aydın'da lösemi tedavisi gören çocuklar için Sosyal Bilgiler öğretmeni ve yüksek lisans öğrencisi Elif Berber tarafından moral etkinliği düzenlendi. Gönüllülük esasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bir araya gelen minikler doyasıya eğlendi. Yüz boyama, sosis balon yapımı ve balon şovları gibi çeşitli aktivitelerin yer aldığı etkinlik renkli görüntülere sahne olurken keyifli vakit geçiren ve tedavi sürecinde olan çocuklar için etkinlik moral kaynağı oldu. Program boyunca Elif Berber, çocuklarla yakından ilgilenerekan etkinlikte, yüzleri boyanan ve balonlarla oynayan çocuklar neşeli anlar yaşadı. Etkinlik sonunda çocuklara balonlar dağıtıldı. Tamamen gönüllülük esasına dayanan etkinlik, çocukların hafızasında güzel bir hatıra olarak yer ederken, farkındalık oluşturan etkinlik için Berber'e teşekkür ettiler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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