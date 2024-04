Lösemi tedavisi gören çocuğa 50 bin TL yardım

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan yaklaşık 2 yıldır lösemi (kan kanseri) tedavisi gören 9 yaşındaki Ahmet Yurtak'ın ailesine Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından tedavi masraflarında kullanılmak üzere 50 bin liralık yardım çeki verildi.

Yunusemre ilçesine bağlı Maldan Mahallaesi'nde yaşayan Muammer - Fatma Yurtak çiftinin 9 yaşındaki çocukları Ahmet Yurtak, 2 yıl önce rahatsızlandı. Ailesi tarafından İzmir'de bir hastaneye götürülen Ahmet Yurtak'a, lösemi teşhisi konuldu.

50 bin lira yardım yapılan 9 yaşındaki Ahmet Yurtak'ın babası Muammer Yurtak, yetkililere teşekkür ederek, Ahmet'in LÖSEV'in bir çok etkinliğine severek katıldığını söyledi. Yurtak "2022 yılında İzmir'de Ahmet'e lösemi tanısı kondu. Ahmet'i tedavisi için Manisa'nın köyünden İzmir'e götürmek zorunda kaldık. Ardından tedaviye köyümüze bir saat uzaklıkta bulunan Manisa'da devam etmeye başladık. Her etkinliğe katılmak istiyor. Ben de onu sağlığı el verdiği sürece her etkinliğe götürüyorum. Ahmet şu an okuluna devam edemiyor, derslerine eve gelen öğretmenle devam ediyor. 50 Bin TL'lik çeki Ahmet için kullanacağız" dedi. - MANİSA