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Lösemi hastası çocuğun doğum günü partisi

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Kırıkkale Yahşihan ilçesinde 1 yıldır lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki Aytaç, doğum günü partisinde pastasını keserken tek dileğinin 'iyileşmek' olduğunu söyledi. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Aytaç için düzenlenen partide çeşitli hediyeler verdi.

- Lösemili çocuğun tek dileği: "İyileşmek"

KIRIKKALE - Kırıkkale Yahşihan ilçesinde 1 yıldır lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki Aytaç, doğum günü partisinde pastasını keserken tek dileğinin "iyileşmek" olduğunu söyledi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 1 yıldır tedavisi devam eden lösemi hastası Aytaç Taşdemir için doğum günü partisi düzenledi. Doğum günü partisine 8 yaşındaki Aytaç'ın arkadaşları da davet edildi. Partide, arkadaşları ile birlikte Mickey Mouse ile eğlenceli vakit geçiren Aytaç, pasta kesim sırasında tek dileğinin "iyileşmek" olduğunu söyledi. Türkyılmaz, pasta kesim sonrasında Aytaç'a çeşitli hediyeler verdi.

Türkyılmaz, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, lösemi hastası Aytaç'ın doğum günü partisi isteğine kayıtsız kalmadığını belirterek, belediye olarak önceliklerinin çocuklar olduğunu söyledi.

Belediyecilik anlayışında çocukların geleceğine yatırım yapmak gerektiğini ifade eden Türkyılmaz, "Aytaç'a soruyorlar 'Ne istersin?' Kendisi de 'Osman başkan elimi sıkı sıkı tutsun benim doğum günümü kutlasın.' Diyor, bende duyunca kayıtsız kalmadım. Bizim önceliğimiz çocuklar! Bizim belediyecilik anlayışımızda onların geleceğine yatırım yapmak vardır. Aytaç'ta özel bir çocuk, lösemi hastası. Mutlu etmek istedik. Hayali de 'Polis' olmakmış. 23 Nisan'da polis kıyafetli şekilde polis aracıyla gezdireceğiz. İnşallah iyileşir. Tüm böyle yardım bekleyen hasta olan çocuklarımız, bireylerimiz, ebeveynlerimiz, onlara uzun ömür ve sağlıklı günler diliyorum. Yerel yönetimlerin böyle duyarlı olması gerekir diye düşünerek hayatına dokunmak istedik" dedi.

Aytaç'ın mutlu olduğunu anlatan Türkyılmaz, "Yani ben çok duygulandım, gözlerim doldu. Bir çocuk 'Ben iyileşmek istiyorum' diyor ya Haluk Levent'in parçası var 'Elfida' diyor 'Sen hayallerimdesin' diyor. Gerçekten bizim elfidalarımız da bizim Aytaçlarımız olur. Bu da bir lösemili çocuğa yazılmış parça. Bizde dualarımızı eksik etmeyiz, dualarla anarız inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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