Londra'da Müslümanlar bayram namazında buluştu
İhlas Haber Ajansı - Yerel
İngiltere'de Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.
İngiltere'de Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.
Dünya genelinde Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Müslümanlar bayram namazını kılmak için camileri dolduruyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Stoke Newington bölgesinde bulunan Aziziye Camisi de Kurban Bayramı namazını kılmak için gelenlerle doldu. Namazın ardından dualar edilirken, cemaat birbiriyle bayramlaştı. - LONDRA
İhlas Haber Ajansı / Yerel