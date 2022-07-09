Londra'da Müslümanlar bayram namazında buluştu İngiltere'de Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. İngiltere'de Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Dünya genelinde Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Müslümanlar bayram namazını kılmak için camileri dolduruyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Stoke Newington bölgesinde bulunan Aziziye Camisi de Kurban Bayramı namazını kılmak için gelenlerle doldu. Namazın ardından dualar edilirken, cemaat birbiriyle bayramlaştı. - LONDRA İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Londra'da Müslümanlar bayram namazında buluştu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.