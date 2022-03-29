Litvanyalı öğretmenlerden Gölbaşı'na ziyaret - Haberler

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Litvanyalı öğretmenlerden Gölbaşı'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Litvanyalı öğretmenlerden Gölbaşı'na ziyaret

Gölbaşı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erasmus projesi dahilinde Litvanya'dan gelen misafirleri ağırladı.

GÖLBAŞI, ANKARA (İHA) - Gölbaşı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erasmus projesi dahilinde Litvanya'dan gelen misafirleri ağırladı.

Gölbaşı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik Hizmetleri Alanı Erasmus + "Medikal Manuel Cilt Bakımları" konulu projesi dahilinde, proje ortaklarından Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Derneği (GUSID) ve yurtdışı ortağı Litvanyalı misafirleri ağırladı. Okul Müdürü Handan Arslan, projede görevli öğretmenler, proje ortaklarıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, proje ve işleyişi hakkında bilgi verdi. Sonrasında ise Anıtkabir ziyareti de yapılarak proje faaliyetleri gerçekleştirildi. - ANKARA

Litvanyalı öğretmenlerden Gölbaşı'na ziyaret

Litvanyalı öğretmenlerden Gölbaşı'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi, Litvanya, Erasmus, Gölbaşı, Yerel, Haberler

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