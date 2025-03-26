İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 143 adrese baskın! Onlarca gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
Özgür Özel'den Erdoğan'ın 'Turpun büyüğü' sözlerine yanıt: Ortaya çıksın kabul ediyorum

Siyasette "Trupun büyüğü" polemiği! Özel'den Erdoğan'a hodri meydan
İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili kafaları daha da karıştıran sözler

Liselilerden cami temizliği

Liselilerden cami temizliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (ŞPAY MTAL) öğrencileri, Sanayi Camisi'nin iç ve dış temizliğini yaparak, manevi atmosfere katkıda bulundu.

Amasya Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (ŞPAY MTAL) öğrencileri, Sanayi Camisi'nin iç ve dış temizliğini yaparak, manevi atmosfere katkıda bulundu.

Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak gerçekleştirilen etkinlik, okulun Değerler Kulübü öğretmen ve öğrencilerinin iş birliğiyle hayata geçirildi. Öğrenciler, caminin temizliğine büyük bir özen göstererek, Kadir Gecesi'ne hazırlık sürecine destek oldu.

Taşova ŞPAY MTAL Okul Müdürü Serkan Ünal, öğrencilerin bu anlamlı davranışından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Öğrencilerimizin bu örnek davranışı, bizleri gururlandırdı. Onların manevi değerlere olan duyarlılığı ve topluma hizmet etme bilinci, geleceğimiz adına umut verici" ifadelerini kullandı.

Sanayi Camisi cemaati de öğrencilerin bu anlamlı çalışmasından dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title