Liselilerden cami temizliği

Amasya Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (ŞPAY MTAL) öğrencileri, Sanayi Camisi'nin iç ve dış temizliğini yaparak, manevi atmosfere katkıda bulundu.

Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak gerçekleştirilen etkinlik, okulun Değerler Kulübü öğretmen ve öğrencilerinin iş birliğiyle hayata geçirildi. Öğrenciler, caminin temizliğine büyük bir özen göstererek, Kadir Gecesi'ne hazırlık sürecine destek oldu.

Taşova ŞPAY MTAL Okul Müdürü Serkan Ünal, öğrencilerin bu anlamlı davranışından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Öğrencilerimizin bu örnek davranışı, bizleri gururlandırdı. Onların manevi değerlere olan duyarlılığı ve topluma hizmet etme bilinci, geleceğimiz adına umut verici" ifadelerini kullandı.

Sanayi Camisi cemaati de öğrencilerin bu anlamlı çalışmasından dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti. - AMASYA