Lise Öğrencisinden Örnek Davranış: Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti

Lise Öğrencisinden Örnek Davranış: Bulduğu Parayı Polise Teslim Etti
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Tekirdağ Çorlu'da mekatronik bölümü son sınıf öğrencisi Kadircan Güler, yolda bulduğu bin 400 lira parayı sahibine ulaştırılması için polise teslim etti. Güler, bu davranışıyla vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirtti.

Tekirdağ Çorlu'da lise son sınıf öğrencisi genç, yolda bulduğu bin 400 lira parayı sahibine ulaştırılmak üzere polise teslim etti.

Mekatronik bölümü lise son sınıf öğrencisi Kadircan Güler, Muhittin Mahallesi'nde yolda yürürken bir tomar para buldu. Duyarlılık örneği gösteren Kadircan Güler, paranın sahibine ulaşması için polis çağırdı.

Paranın bulunduğu sokak üzerine gelen polis ekipleri, Güler'den parayı teslim aldı. Yapılan kontroller sonrası bin 400 liralık banknot, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

"Vatandaşlık görevimizi yaptık"

Kadircan Güler, "Yürürken yolda bir tomar parayla karşılaştım. Hemen ekipleri arayıp teslim ettim ve vatandaşlık görevimizi yaptı. İnşallah para sahibine bir an önce ulaşır" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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