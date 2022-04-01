Lise öğrencileri özel bireylerin gününü kutladı

Sakarya'da lise öğrencileri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi ile Cevat Ayhan Fen Lisesi öğrencileri, Şehit Adil Arslan Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi. Mini konser, puzzel, futbol gibi çeşitli etkinliklerin yapıldığı günde çocuklar doyasıya eğlendi. Programa, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Sakarya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Türker Erol Özen, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. - SAKARYA