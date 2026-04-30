Lise öğrencileri mezun olmadan eserlerini sergileyecek

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ile yapılan iş birliği sayesinde, yeni açılan Nework Cafe, lisenin öğrencilerine mezun olmadan eserlerini sergileyebileceği ve kendilerini ifade edebileceği bir alan sunarak eğitimle sanatı buluşturan örnek bir girişime imza attı.

Özlüce'de açılan Nework Smart Working Cafe, öğrenciler, öğretmenler ve freelance çalışanlar için tasarlanmış yeni nesil bir çalışma alanı olarak hizmete başladı. 'Yeni nesil kütüphane' anlayışıyla hayata geçirilen Nework Cafe; lise hazırlık sınavı ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, TUS ve KPSS gibi sınavlara çalışan bireyler ile özel ders veren öğretmenlere sessiz, konforlu ve odaklanabilecekleri bir ortam sunuyor. Mekan, aynı zamanda öğretmenlerin öğrencileriyle birebir ders yapabileceği güvenli bir alan olarak da konumlanıyor.

Nework'ün dikkat çeken bir diğer yönü ise sanatla kurduğu iş birliği. Mekan içerisinde yer alan dört özel çalışma, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlandı. Mekanda sergilenen eserlerde; teorik fizik alanındaki çalışmalarıyla bilinen Albert Einstein, Apple'ın kurucu ortağı ve vizyoner girişimci Steve Jobs, sürrealizmin öncü ressamlarından Salvador Dal ve efsanevi gitarist Jimi Hendrix yer alıyor. Her birinin zihinlere kazınan sözleri mekanda çalışanlara ilham verirken, bu dört önemli ismin başarılarının ardında her birinin işlerine odaklanmaları, disiplinli çalışmaları ve asla vazgeçmemeleri bulunuyor. İlham veren isimlerin resmedildiği bu eserler, hem mekana estetik bir kimlik kazandırırken genç sanatçılara mezuniyet öncesi kendilerini ifade edebilecekleri bir alan sunmuş oldu. Nework yetkilileri, bu iş birliğiyle ilgili olarak, "Genç sanatçılara alan açmak ve üretimlerini görünür kılmak bizim için çok kıymetli" açıklamasında bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı