Haberler

Lise öğrencileri mezun olmadan eserlerini sergileyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ile yapılan iş birliği sayesinde, yeni açılan Nework Cafe, lisenin öğrencilerine mezun olmadan eserlerini sergileyebileceği ve kendilerini ifade edebileceği bir alan sunarak eğitimle sanatı buluşturan örnek bir girişime imza attı.

Özlüce'de açılan Nework Smart Working Cafe, öğrenciler, öğretmenler ve freelance çalışanlar için tasarlanmış yeni nesil bir çalışma alanı olarak hizmete başladı. 'Yeni nesil kütüphane' anlayışıyla hayata geçirilen Nework Cafe; lise hazırlık sınavı ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, TUS ve KPSS gibi sınavlara çalışan bireyler ile özel ders veren öğretmenlere sessiz, konforlu ve odaklanabilecekleri bir ortam sunuyor. Mekan, aynı zamanda öğretmenlerin öğrencileriyle birebir ders yapabileceği güvenli bir alan olarak da konumlanıyor.

Nework'ün dikkat çeken bir diğer yönü ise sanatla kurduğu iş birliği. Mekan içerisinde yer alan dört özel çalışma, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlandı. Mekanda sergilenen eserlerde; teorik fizik alanındaki çalışmalarıyla bilinen Albert Einstein, Apple'ın kurucu ortağı ve vizyoner girişimci Steve Jobs, sürrealizmin öncü ressamlarından Salvador Dal ve efsanevi gitarist Jimi Hendrix yer alıyor. Her birinin zihinlere kazınan sözleri mekanda çalışanlara ilham verirken, bu dört önemli ismin başarılarının ardında her birinin işlerine odaklanmaları, disiplinli çalışmaları ve asla vazgeçmemeleri bulunuyor. İlham veren isimlerin resmedildiği bu eserler, hem mekana estetik bir kimlik kazandırırken genç sanatçılara mezuniyet öncesi kendilerini ifade edebilecekleri bir alan sunmuş oldu. Nework yetkilileri, bu iş birliğiyle ilgili olarak, "Genç sanatçılara alan açmak ve üretimlerini görünür kılmak bizim için çok kıymetli" açıklamasında bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

Zuhal Böcek gözaltına alındı
Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak

Trump'ın beklediği haber geldi
İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var

İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, 31 Türk var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

İsrail'den yasadışı müdahale! Cumhurbaşkanının kardeşi de teknedeydi
Mahmut Demirtaş görevden alındı! İşte yeni Emniyet Genel Müdürü ve tüm atamalar

Gece yarısı sürpriz atamalar! Emniyet'te bir numaralı isim değişti
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu

TikTok uğruna malından mülkünden oldu! Anlattıklarına inanmak çok zor
Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Selin vurduğu şehrimizden acı haber geldi
İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

İsrail'den yasadışı müdahale! Cumhurbaşkanının kardeşi de teknedeydi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Ardahan'da kaybolan kadın ölü bulundu, damadı gözaltına alındı

Evinin ahırında ölü bulunan kadının en yakını gözaltına alındı