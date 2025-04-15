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Lise Öğrencileri Jandarmayı Tanıdı

Lise Öğrencileri Jandarmayı Tanıdı
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Aydın'da düzenlenen etkinlikte, 350 lise öğrencisi Jandarma Genel Komutanlığı'nın faaliyetleri ve teknolojik cihazları hakkında bilgi aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde lise öğrencileri, gerçekleştirilen etkinlikle jandarmayı daha yakından tanıdı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Aydın Sosyal Bilimler Lisesinde eğitim gören 350 öğrenciye yönelik Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Tanıtım Faaliyeti etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere jandarma teşkilatının kullanılan teknolojik cihazlar ile imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgilendirme yapılırken, broşür dağıtıldı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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