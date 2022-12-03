Limanda özel şirkette çalışan 40 personel işsiz kaldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'nda Sakarya Gaz projesinde yer alan özel firmada çalışan yaklaşık 40 personel ihbar süreci verilmeden işten çıkarıldı.

Olay, Filyos Limanı'nda iş yapan Ceynak Lojistik A.Ş şirketinde yaşandı. İddialara göre, 40 personel işçinin ihbar süreci verilmeden işten çıkarıldı. Hiçbir haklarının olmadığını ibra edilerek işten çıkarılan 40 işçi bu duruma anlam veremezken, "Yasada da olduğu gibi en az 15 gün önce bizlere bilgi verilmedi. Hakkımızı aramak için çıkış imzalarımızı atmayarak yasal süreç başlatıp hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bu kış ayında bu kadar emekçiyi habersiz ihbarsız haklarından mahrum eden Ceynak Lojistik A.Ş.' den sonuna kadar haklarımızı arayacağız. Bu milli projede kar kış demeksizin gece gündüz yağmurda karda tipide bu milli olan projemize güç kattık, destek olduk. Bu şekilde bizleri mağdur etme hakları yoktur. TPOA'ya şikayet edeceğiz bu firmayı" diyerek haklarını arayacaklarını söylediler. - ZONGULDAK