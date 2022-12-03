Üye Girişi
Haberi Paylaş

Limanda özel şirkette çalışan 40 personel işsiz kaldı

Yerel Haberler

Limanda özel şirkette çalışan 40 personel işsiz kaldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'nda Sakarya Gaz projesinde yer alan özel firmada çalışan yaklaşık 40 personel ihbar süreci verilmeden işten çıkarıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'nda Sakarya Gaz projesinde yer alan özel firmada çalışan yaklaşık 40 personel ihbar süreci verilmeden işten çıkarıldı.

Olay, Filyos Limanı'nda iş yapan Ceynak Lojistik A.Ş şirketinde yaşandı. İddialara göre, 40 personel işçinin ihbar süreci verilmeden işten çıkarıldı. Hiçbir haklarının olmadığını ibra edilerek işten çıkarılan 40 işçi bu duruma anlam veremezken, "Yasada da olduğu gibi en az 15 gün önce bizlere bilgi verilmedi. Hakkımızı aramak için çıkış imzalarımızı atmayarak yasal süreç başlatıp hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bu kış ayında bu kadar emekçiyi habersiz ihbarsız haklarından mahrum eden Ceynak Lojistik A.Ş.' den sonuna kadar haklarımızı arayacağız. Bu milli projede kar kış demeksizin gece gündüz yağmurda karda tipide bu milli olan projemize güç kattık, destek olduk. Bu şekilde bizleri mağdur etme hakları yoktur. TPOA'ya şikayet edeceğiz bu firmayı" diyerek haklarını arayacaklarını söylediler. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Sakarya Filyos Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title