Datça'da geleneksel lezzete genç dokunuş

Datça'da geleneksel lezzete genç dokunuş
Datça'da düzenlenen 7. Badem Çiçeği Festivali'nde 13 yaşındaki Lidya İlhan, yöreye özgü 'peluze' tatlısıyla üçüncülük elde ederek geleneksel lezzeti eğitim arkadaşlarına tanıtmayı amaçladığını belirtti.

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen 7. Datça Badem Çiçeği Festivali'nde, 13 yaşındaki Lidya İlhan yöreye özgü 'peluze' tatlısıyla elde ettiği üçüncülükle hem jüriyi hem de dikkatleri üzerine çekti.

Datça'da bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Datça Badem Çiçeği Festivali kapsamındaki Geleneksel Tatlılar Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaya katılan ortaokul öğrencisi Lidya İlhan, Datça mutfağının köklü lezzetlerinden 'peluze' tatlısını hazırlayarak üçüncü oldu. Küçük yaşına rağmen geleneksel tariflere gösterdiği özenle dikkat çeken Lidya, peluzenin atalarından miras kalan bir tat olduğunu belirterek bu lezzetin unutulmaması için yarışmaya katıldığını dile getirdi. Festival alanında ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan genç yarışmacı, derece kazanmanın ötesinde yöresel mutfak kültürünü yaşıtlarına tanıtmayı hedeflediğini ifade ederken, jüri üyeleri de Lidya'nın tarifte yöresel dokuyu korumasını ve sunumdaki titizliğini takdir etti.

Kızının yarışmaya büyük emek vererek hazırlandığını söyleyen Özlem İlhan ise çocukların yaşadıkları coğrafyanın değerlerini öğrenmesinin önemli olduğunu belirterek elde edilen derecenin Lidya'nın emeğinin karşılığı olduğunu söyledi.

Genç yaşta geleneksel bir lezzeti gündeme taşıyan Lidya İlhan, Datça mutfağının hafızasında yer alan peluzenin yeni kuşaklar tarafından da bilinmesini istediğini ifade ederek, "Bu tatlıyı kendi yaşıtlarıma da tanıtmak istedim. Gelenek kaybolmasın istiyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
