Paraya para demiyor! Yıldız futbolcunun bir selamı 550 bin TL

Ajax forması giyen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko, saha dışındaki kazancıyla dikkat çekti. Yıldız futbolcunun insanlara gönderdiği kısa “selam” videolarından büyük gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Kariyerinde Shakhtar, Manchester City, PSV, Nottingham Forest ve Arsenal gibi önemli kulüplerde forma giyen Oleksandr Zinchenko, ara transfer döneminde Ajax’a transfer olmuştu. Sık yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Ukraynalı futbolcu bu kez farklı bir konuyla dikkat çekti.

BİR SELAMI 12 BİN DOLAR

29 yaşındaki futbolcunun internet üzerinden kullanılan bir uygulamada ücretli videolar çektiği ortaya çıktı. Zinchenko’nun “selam”, “kutlama” ve “tebrik” gibi kısa videolar için tam 12 bin dolar, yani yaklaşık 550 bin TL aldığı belirtildi.

30 SANİYELİK VİDEOLARLA SERVET KAZANDI

Yıldız futbolcunun geçen ay yalnızca 30 saniyelik videolardan yaklaşık 52 milyon TL gelir elde ettiği öne sürüldü. Bu rakam futbol dünyasında dikkat çekti.