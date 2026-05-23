Paraya para demiyor! Yıldız futbolcunun bir selamı 550 bin TL
Ajax’ın yıldız futbolcusu Oleksandr Zinchenko’nun ücretli “selam” videolarından servet kazandığı ortaya çıktı. Ukraynalı futbolcunun bir video için yaklaşık 550 bin TL aldığı belirtildi.
Ajax forması giyen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko, saha dışındaki kazancıyla dikkat çekti. Yıldız futbolcunun insanlara gönderdiği kısa “selam” videolarından büyük gelir elde ettiği ortaya çıktı.
FUTBOLDAN SONRA YENİ GELİR KAPISI
Kariyerinde Shakhtar, Manchester City, PSV, Nottingham Forest ve Arsenal gibi önemli kulüplerde forma giyen Oleksandr Zinchenko, ara transfer döneminde Ajax’a transfer olmuştu. Sık yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Ukraynalı futbolcu bu kez farklı bir konuyla dikkat çekti.
BİR SELAMI 12 BİN DOLAR
29 yaşındaki futbolcunun internet üzerinden kullanılan bir uygulamada ücretli videolar çektiği ortaya çıktı. Zinchenko’nun “selam”, “kutlama” ve “tebrik” gibi kısa videolar için tam 12 bin dolar, yani yaklaşık 550 bin TL aldığı belirtildi.
30 SANİYELİK VİDEOLARLA SERVET KAZANDI
Yıldız futbolcunun geçen ay yalnızca 30 saniyelik videolardan yaklaşık 52 milyon TL gelir elde ettiği öne sürüldü. Bu rakam futbol dünyasında dikkat çekti.
AJAX’TAN KAZANDIĞINDAN FAZLA
Haberde Zinchenko’nun Ajax’taki aylık maaşının yaklaşık 150 bin euro olduğu belirtildi. Ukraynalı yıldızın uygulama üzerinden elde ettiği gelirlerin futbol maaşını geride bıraktığı ifade edildi.
“CAM ADAM” LAKABIYLA ANILIYOR
Sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle “cam adam” lakabıyla anılan Zinchenko’nun futbol kariyerinin geleceğiyle ilgili soru işaretleri bulunduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcu buna rağmen saha dışındaki kazancıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
