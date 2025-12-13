Haberler

Libya Ulusal Müzesi, 14 yıl sonra yeniden açıldı

Güncelleme:
Libya'nın başkenti Trablus'taki Libya Ulusal Müzesi, 14 yıl süren kapalı kalma döneminin ardından kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışta konuşan Libya Başbakanı, müzenin ülkenin tarihi ve kimliği açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin devrilmesinden bu yana iş savaş sırasında kapalı olan başkent Trablus'taki Libya Ulusal Müzesi, 14 yıl sonra yeniden açıldı.

Libya'nın başkenti Trablus'taki tarihi Kızıl Kale kompleksinde yer alan ve 2011'de Muammer Kaddafi'yi deviren halk ayaklanmasından bu yana kapalı olan Libya Ulusal Müzesi, 14 yıl aranın ardından kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış törenine üst düzey devlet yetkilileri, büyükelçiler ve Libya'daki diplomatik misyon temsilcileri, Arap dünyasının dört bir yanından önde gelen sanatçılar ve basın mensupları katıldı. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe yaptığı açılış konuşmasında, müzenin "tarihi eserlerin bulunduğu bir binadan daha fazlası" olduğunu belirterek müzeyi "Libya halkının hafızası" şeklinde nitelendirdi. Dibeybe, müzenin Libya'nın derin tarihini, Yunan ve Roma kolonilerinden İslam mirasına kadar uzanan medeniyetleri korumak ve Libya halkının çağlar boyunca sahip olduğu temel kimliği yansıtmak için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Libya Ulusal Müzesi, Libya'ya ait geniş bir arkeolojik eser koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. - TRABLUS

