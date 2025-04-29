LGS Öncesi Öğrencilere Lise Tanıtım Gezisi Düzenlendi

Liselere Giriş Sınavı( Lgs ) için gün sayan öğrencilere, liseleri tanıtmak amacıyla gezi düzenlendi. Sınava az bir süre kala yapılan gezi ile öğrencilerin tercih edecekleri okulu daha iyi gözlemeyebilmesi hedeflendi.

Ortaokul 8'inci sınıf öğrencileri, 15 Haziran'da LGS sınavına girecek. Ortaokuldan liseye geçecek öğrenciler için lise tanıtım gezileri düzenleniyor. Gerçekleştirilen gezilerle öğrenciler tercih etmek istedikleri okulları yakından tanıma fırsatı buluyor. Lise tanıtım gezileri kapsamında Akşar Genç Osman İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine öğretmenleri gözetiminde merkezde bulunan liseler gezdirilerek, okul yönetimlerinden okul hakkında bilgi alındı. - BAYBURT