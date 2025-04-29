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LGS Öncesi Öğrencilere Lise Tanıtım Gezisi Düzenlendi

LGS Öncesi Öğrencilere Lise Tanıtım Gezisi Düzenlendi
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Liseler Giriş Sınavı (LGS) için gün sayan öğrenciler, tercih edecekleri okulları daha iyi tanımaları amacıyla düzenlenen lise tanıtım gezisine katıldılar. Bayburt'ta gerçekleştirilen gezide, öğrenciler liseleri ziyaret ederek okul yönetimlerinden bilgi aldılar.

Liselere Giriş Sınavı( Lgs ) için gün sayan öğrencilere, liseleri tanıtmak amacıyla gezi düzenlendi. Sınava az bir süre kala yapılan gezi ile öğrencilerin tercih edecekleri okulu daha iyi gözlemeyebilmesi hedeflendi.

Ortaokul 8'inci sınıf öğrencileri, 15 Haziran'da LGS sınavına girecek. Ortaokuldan liseye geçecek öğrenciler için lise tanıtım gezileri düzenleniyor. Gerçekleştirilen gezilerle öğrenciler tercih etmek istedikleri okulları yakından tanıma fırsatı buluyor. Lise tanıtım gezileri kapsamında Akşar Genç Osman İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine öğretmenleri gözetiminde merkezde bulunan liseler gezdirilerek, okul yönetimlerinden okul hakkında bilgi alındı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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