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Kimliğini kaybeden öğrenciyi polis sınava yetiştirdi

Kimliğini kaybeden öğrenciyi polis sınava yetiştirdi
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MEB tarafından düzenlenen LGS merkezi sınavı başladı. Nevşehir'de kimliğini kaybeden bir öğrenci, polis ekiplerinin yardımıyla sınava yetiştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Kimliğini kaybeden bir öğrenci ise polis ekiplerinin yardımıyla sınava yetiştirildi.

LGS'ye girmek üzere sabah saatlerinde evinden çıkan öğrenci, kimliğini bulamadığını fark edince büyük panik yaşadı. Sınava kısa süre kala Nevşehir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvuran öğrenci için görevliler hızlı bir şekilde işlem yaptı.

Yeni kimlik kartının hazırlanmasının ardından zamanla yarışan öğrenciye polis ekipleri yardım etti. Öğrencinin sınava geç kalmaması için harekete geçen ekipler, öğrenciyi ekip otosuna alarak sınavın yapılacağı okula ulaştırdı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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