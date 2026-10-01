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LGS’de başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi

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LGS’de başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi
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Afyonkarahisar Şehit Şükrü Karadirek Ortaokulu, LGS 2026’da önemli başarı elde eden öğrencileri için ödül töreni düzenledi.

Afyonkarahisar Şehit Şükrü Karadirek Ortaokulu, LGS 2026'da önemli başarı elde eden öğrencileri için ödül töreni düzenledi. Başarı gösteren öğrenciler düzenlenen törende ödüllendirilerek tebrik edildi.

Afyonkarahisar Şehit Şükrü Karadirek Ortaokulu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 sınavında başarılı sonuçlara imza atan öğrencilerini düzenlediği ödül töreniyle onurlandırdı.

Okulda gerçekleştirilen törende, LGS 2026'da gösterdikleri başarılarla dikkat çeken öğrenciler ödüllerini alırken, öğrencilerin başarısında emeği bulunan öğretmenleri ve velileri de tebrik edildi.

Törende öğrencilerin elde ettiği başarıların yalnızca sınav sonuçlarından ibaret olmadığına dikkat çekilirken düzenli çalışma, azim, kararlılık, öğretmenlerin özverisi ve ailelerin desteğinin başarıdaki önemine vurgu yapıldı.

Ödüllerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşarken, okul yönetimi de öğrencilerin başarılarından duyduğu gururu dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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