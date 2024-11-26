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KYK Yurtlarında Hizmet Kalitesini Artırmak İçin Toplantı Yapıldı

KYK Yurtlarında Hizmet Kalitesini Artırmak İçin Toplantı Yapıldı
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Kırıkkale'de KYK yurtlarının hizmet kalitesini artırmak amacıyla geniş katılımlı bir video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya KYK Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir ve yurt müdürleri katıldı.

Kırıkkale'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının hizmet kalitesini artırmak amacıyla, Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir başkanlığında video konferans yöntemiyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir başkanlığında, video konferans yöntemiyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, yurt müdürleri, eğitim faaliyetlerinden sorumlu şube müdürü, yurt eğitim sorumluları ve temsilci gençlerin de yer aldığı toplantıda, yurtlarda sunulan hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İl Müdürü Güneş, toplantının düzenlenmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarına ve temsilci gençlere teşekkür ederek, bu tür buluşmaların hizmet kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını ifade etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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