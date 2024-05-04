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KYK Yurdu Öğrencileri İlkokul Öğrencileriyle Buluştu

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Konya'nın Karapınar ilçesindeki Sultan Veled KYK Yurdu öğrencileri, Tilkili İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında hediyeler verildi ve çeşitli oyunlar oynandı. Hem öğrenciler hem de yurt görevlileri bu etkinlikten mutlu olduklarını belirtti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde KYK yurdunda kalan üniversite öğrencileri, yurt görevlileriyle birlikte ilkokul öğrencileri ile buluştu.

Sultan Veled KYK Yurdu öğrencileri, Tilkili İlkokulu öğrencilerine çeşitli hediyeler vererek mutluluklarını paylaştı. Aynı zamanda palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, halat çekme yarışmaları ve çuval oyunları gibi birçok etkinlik düzenlendi. Çocuklar, etkinliklere katılan üniversiteli abi ve ablalarına teşekkür etti. Tilkili İlkokulu Müdürü Muzaffer Gündüz ise öğrencilerin üniversite öğrencileriyle tanışarak keyifli vakit geçirdiklerini ve bu etkinliğin öğrencilerde oluşturduğu motivasyonun derslerine olumlu yansıyacağını dile getirdi.

KYK Yurdu görevlisi Nazan İnci ise çocukların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini belirterek farklı etkinliklerin çocuklar için ve kendileri için faydalı olduğunu ifade etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sultan Veled Karapınar Konya Etkinlikler Eğitim Yerel Güncel Haberler

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