KYK Öğrencilerinden Hastanedeki Çocuklara Oyuncak Desteği

KYK Öğrencilerinden Hastanedeki Çocuklara Oyuncak Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'deki KYK kız yurtlarında kalan öğrenciler, topladıkları oyuncakları hastanelerde tedavi gören çocuklara dağıtarak onların yüzlerini güldürdü. Proje, çocukların endişelerini azaltarak onlara neşe getirdi.

Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK kız yurtlarında kalan öğrenciler, başlattıkları kampanya ile topladıkları oyuncakları hastanede tedavi gören çocuklara dağıttı. Oyuncakları gören çocuklar hastalıklarını unuttu, bir anlıkta olsa yüzleri güldü.

Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlık Kredi Yurtlar Kurumu kız öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, hastanede tedavi olan çocuklar için harekete geçti. Kız öğrenciler, İl Merkezinde bulunan KYK'ya bağlı kız öğrenci yurtlarında kampanya başlatarak oyuncak toplamaya başladı. Hemen hemen bütün öğrencilerin destek verdiği kampanyada onlarca oyuncak toplandı. Öğrenciler topladıkları oyuncakları daha sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu yerleşkesinde kadın doğum ve çocuk hastanesinde muayene olmak için bekleyen ve tedavisi devam ettiği için yatan çocuklara dağıttı.

KYK'da kalan üniversite öğrencisi Şule Nur Boncuk, "Yurtlarda yaptığımız bir proje kapsamında burada yatmakta olan ve ayakta tedavi olan hasta çocuklara oyuncak getirdik. Yurtlarda kalan ablalarından aldıkları hediyelerle çocukların yüzleri güldü, sevindiler. Kan aldırmaktan korkan çocukların faydalarına oldu bu durum. En azından o korkularını, telaşlarını yendiler. Burada yatmakta olan hasta çocukların yüzleri güldü. KYK kız öğrenci yurtlarında toplanılan oyuncaklarla birlikte geldik. Buradaki hasta çocukların yüzlerinde bir gülümseme oluşturabildiğimiz için de çok mutluyum" diye konuştu.

Muayene sırası beklerken endişelenen çocuklar oyuncakları görünce endişelerinden kurtulup oyuncaklarıyla oynamaya başladılar. Bazı çocuklar ise pelüş oyuncaklarına sarılarak korkularını bir kenara bıraktı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız

İstanbul görüşmesinde barış umudu! Taraflardan biri koşul sunmadı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi

İstanbul'daki barış zirvesinde ilk görüşme sona erdi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan korucularla ilgili açıklama

MSB'den koruculara yeni iş öneren DEM Partili Bakırhan'a sert yanıt
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

Müzakerelere damga vuran kare! Ayaküstü sohbet ettiler
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar

Silahların teslimi ve örgüt yöneticileriyle ilgili yeni ayrıntılar
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var

İsrail gece yarısı bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım

Ünlü sunucudan bomba itiraf: Tuvalette cinsel temasta bulunuyorlardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.