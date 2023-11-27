Kuzey Irak'ta şehit düşen astsubayın şehadet haberi baba evine ulaştı
Kuzey Irak'ta teröristlerle yaşanan çatışma sonrası şehit düşen Astsubay Üsçavuş Nejdet Çalış'ın acı haberi Adana'daki baba evine ulaştı.
Kuzey Irak'ta teröristlerle yaşanan çatışma sonrası şehit düşen Astsubay Üsçavuş Nejdet Çalış'ın acı haberi Adana'daki baba evine ulaştı.
Isparta'da görevli Astsubay Üsçavuş Nejdet Çalış, geçici görevle Kuzey Irak'a gitti. Kuzey Irak'ta teröristlerle girilen çatışma sonrasında Çalış, şehit düştü. Çalış'ın 3 ay önce evlendiği ve eşi Pınar Çalış'ın 1 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Toktamış Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası İsa Çalış ve annesi Sahra Çalış'a askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi. Acı haberin verilmesi üzerine anne Sahra Çalış gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Şehit Nejdet Çalış'ın 3 kardeşinin daha asker olduğu öğrenildi. - ADANA