Kuyucak'ta Öğrencilere Doğa ve Hayvan Sevgisi Anlatıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi anlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı personelince Kuyucak ilçesi Kurtuluş İlköğretim/Ortaokulu öğrencilerine çevre bilinci ve hayvan sevgisi aşılamak amacıyla okula " Geri Dönüşüm Kutuları" bırakılarak geri dönüşüm, katı atık yöntemi, doğa ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AYDIN