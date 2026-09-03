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Kuveyt İran füze saldırılarını önledi

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Kuveyt ordusu, ülkenin İran tarafından gerçekleştirilen yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradığını açıkladı.

Kuveyt ordusu, ülkenin İran tarafından gerçekleştirilen yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradığını açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları gündemdeki tazeliğini korurken, Kuveyt bir kez daha İran misillemelerine hedef oldu. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran tarafından gerçekleştirilen yeni füze ve İHA saldırılarına karşı devreye girdiği bildirildi. Duyulan patlama seslerinin düşman unsurları önleme çabalarının sonucu olduğu belirtilerek, "Herkesten ilgili makamların güvenlik talimatlarına tam olarak uymasını rica ediyoruz" denildi. Saldırıların herhangi bir can kaybı ya da hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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