Kütüphaneler Haftası etkinlikleri sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütüphaneler Haftası etkinlikleri sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kütüphaneler Haftası etkinlikleri sona erdi

Kars'ta 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri sona erdi.

KARS (İHA) - Kars'ta 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri sona erdi.

Etkinlikler çerçevesinde Kars İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde haftanın son gününde Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Polat'ın kurucusu olduğu Kars-ı Dilbeste Müzik Topluluğu üyesi Tuba Önal tarafından çalışma salonunda sınavlara hazırlanan okuyucular için flüt dinletisi verildi.

Flüt dinletisinin ardından Kütüphane Müdür Vekili Şahin Yılmaz, Kars-ı Dilbeste Müzik Topluluğu üyesi Tuba Önal'a katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Kütüphane Müdür Vekili Şahin Yılmaz, bu tür etkinliklerin kütüphane haftası ile sınırlı kalmayacağını, ilerleyen zamanlarda da devam edeceğini kaydetti. - KARS

Kütüphaneler Haftası etkinlikleri sona erdi

Kütüphaneler Haftası etkinlikleri sona erdi

Kütüphaneler Haftası etkinlikleri sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title