Kütüphaneler Haftası etkinlikleri sona erdi

KARS (İHA) - Kars'ta 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri sona erdi.

Etkinlikler çerçevesinde Kars İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde haftanın son gününde Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Polat'ın kurucusu olduğu Kars-ı Dilbeste Müzik Topluluğu üyesi Tuba Önal tarafından çalışma salonunda sınavlara hazırlanan okuyucular için flüt dinletisi verildi.

Flüt dinletisinin ardından Kütüphane Müdür Vekili Şahin Yılmaz, Kars-ı Dilbeste Müzik Topluluğu üyesi Tuba Önal'a katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Kütüphane Müdür Vekili Şahin Yılmaz, bu tür etkinliklerin kütüphane haftası ile sınırlı kalmayacağını, ilerleyen zamanlarda da devam edeceğini kaydetti. - KARS